СК нашел очаг возгорания в ТЦ «Персей для детей»

Следственный комитет установил очаг возгорания в московском торговом центре «Персей для детей». Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Следствием выяснило, что на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики. Там и произошло возгорание.

«Производится осмотр места происшествия, изымается интересующая следствие документация, устанавливаются владельцы складских помещений», — говорится в сообщении.

Представитель администрации ТЦ сообщил «РИА Новости», что склад юридически принадлежит фабрике, у которой торговый центр арендует здание, у сотрудников «Персея для детей» доступа туда не было. Агентство уточняет, что рядом находится только одна фабрика — «Семеновская пряжа».

Пожар в торговом центре начался днем 4 апреля. В результате один человек погиб, шестеро пострадали.