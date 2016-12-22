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Захарова заявила о намерении племянницы Скрипаля навестить родственников
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Захарова заявила о намерении племянницы Скрипаля навестить родственников
Отравление Скрипаля в Британии, 16:14
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Захарова заявила о намерении племянницы Скрипаля навестить родственников

Проживающая в России Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, планирует приехать в Великобританию и навестить родных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент РБК.

По ее словам, МИД уже связался с Викторией Скрипаль, сейчас женщина оформляет документы. «Европейское общество и британские обыватели абсолютно уверены, что Россия отказала Великобритании в предоставлении информации и отказалась обсуждать вопрос [об отравлении Скрипалей]. Это тотально стопроцентное вранье», — сказала Захарова.

Ранее Виктория Скрипаль сообщала, что узнала об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «из интернета». По ее словам, матери Скрипаля не рассказывали об отравлении сына в Великобритании.

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Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. В Лондоне обвиняют Москву в причастности к отравлению, позицию британских властей поддержали многие западные страны и выслали российских дипломатов. Россия, отрицающая все обвинения, ответила на выдворение дипломатов зеркальными мерами.

Теги: МИД , Сергей Скрипаль , Мария Захарова , отравление
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