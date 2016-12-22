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В Совбезе отвергли участие самолета Патрушева в перехвате наркотиков
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В Совбезе отвергли участие самолета Патрушева в перехвате наркотиков
Политика, 25 фев, 14:02
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В Совбезе отвергли участие самолета Патрушева в перехвате наркотиков
Самолет Николая Патрушева не используется для перевозки почты и грузов, заявили в Совбезе России. Информацию об участии этого самолета в антинаркотической операции по пресечению канала поставок кокаина в ведомстве назвали фейком
Кокаин, найденный в посольстве России в Буэнос-Айресе (Фото: Reuters)

​Источник в аппарате Совета безопасности России опроверг информацию о том, что самолет секретаря Совбеза Николая Патрушева был задействован в операции по пресечению поставки кокаина из Аргентины в Европу.

«Это чьи-то фантазии и фейк. Данный самолет не используется для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов», — цитирует «Интерфакс» заявление источника в аппарате Совбеза.

Собеседник агентства также уточнил, что западные СМИ неправильно назвали даты визита Патрушева в Аргентину.​​

Ранее, 24 февраля, британское издание The Telegraph сообщило, что к операции по пресечению поставки в Европу 400 кг кокаина, хранившегося в российском посольстве в Аргентине, причастен глава Совета безопасности России Николай Патрушев. Именно на его самолете, писало издание, были вывезены чемоданы с мукой, которой ранее полицейские заменили настоящий кокаин.

Как сообщало ранее издание Clarin, в декабре 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил в складском помещении дипмиссии 12 чемоданов почти с 389 кг кокаина. Он сообщил о находке главе Министерства внутренних дел Аргентины Патрисии Буллрич. Вскоре полицейские изъяли наркотик, заменили его мукой и организовали круглосуточное скрытое наблюдение за «товаром». Аргентинская полиция проводила операцию совместно с российскими правоохранителями. По оценке Буллрич, партия наркотиков стоила на рынке около $50 млн.

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Преступники не забирали товар около года, так как один из них лишился работы в российском посольстве, что не позволило им отправить товар дипломатической почтой. По данным Clarin, в деле фигурировал только один бывший сотрудник российского посольства — Али Абьянов. Так как преступникам не удалось найти другой канал поставки, спустя почти год Абьянов попросил вернуть его вещи в Москву курьерской службой посольства. В декабре 2017 года Николай Патрушев приехал в Аргентину с официальным визитом, он встретился с президентом страны Маурисио Макри, был подписан меморандум о взаимопонимании. Но, по информации Telegraph, у Патрушева была «секретная миссия».

Российские спецслужбы договорились о том, чтобы доставка, о которой просил Абьянов, была осуществлена на самолете Патрушева, рассказали источники издания. Таким образом, 9 декабря​ Патрушев вернулся в Москву на самолете, который перевозил чемоданы с мукой, уточнила газета.

Четыре дня спустя два участника группировки — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — были арестованы в Москве при попытке забрать чемоданы. Одновременно был арестован Абьянов. В Аргентине были арестованы офицер полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, который, предположительно, закупил наркотик, и Александр Чикало, сотрудник аэропорта, который организовал доставку чемоданов.

МИД опроверг причастность найденного в Аргентине кокаина к диппочте
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Официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала, что партия наркотиков принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. «Правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии наркотических веществ (кокаин) из этой южноамериканской страны на европейский рынок», — говорилось в комментарии МИДа. «В результате проведенных оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны, в отношении них ведется следствие, и дело впоследствии будет передано в суд», — пояснили в ведомстве.

«Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства», — уточнила Захарова.

Она также подчеркнула, что «успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала».​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: наркотики , Николай Патрушев , Совбез России
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