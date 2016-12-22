Патрушев сообщил о подготовке к выводу российских военных из Сирии

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в настоящее время идет подготовка к выводу российской военной группировки из Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
«Уже идет к этому [выводу группировки РФ из Сирии] подготовка», — заявил Патрушев. По его словам, российские военные будут покидать сирийскую территорию «по мере готовности».
24 ноября глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что группировка российских войск в Сирии будет существенно сокращена.
Ранее стало известно, что Россия намерена завершить военную операцию в Сирии в декабре 2017 года. Об этом сообщали источники РБК, близкие к МИД России, и подтвердили источники в Минобороны и администрации президента.
По словам источника, близкого к МИДу, Воздушно-космические силы России прекратят наносить авиаудары по боевикам в Сирии. Также сократятся военный контингент и количество техники на территории республики.
Собеседник РБК отметил, что российские военные в Сирии останутся только на авиабазе в Хмеймиме и пункте материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе.
Источник в Минобороны подтвердил, что часть военных останется в Сирии на российских базах. Источник, близкий к администрации президента, также заявил, что Россия не планирует полностью свернуть свои базы в Сирии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос РБК о возможном окончании операции в Сирии в декабре заявил, что это «зависит от ситуации».