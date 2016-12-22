Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,90 57,21 EUR Нал. 71,28 70,51 USD Бирж. 57,54 +0,06 EUR Бирж. 70,96 +0,23 USD ЦБ. 57,29 +0,02 EUR ЦБ. 70,60 +0,04 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7346,20 +399,30 MOEX 2257,86 +0,05% RTS 1236,08 +0,16% Brent 67,98 +0,61% DJIA 23644,19 -1,90% Nasdaq 6870,12 -2,74% FTSE 7010,32 -0,66%
Китай пригрозил новым «зеркальным» ответом на торговые ограничения США
Лента новостей
Китай пригрозил новым «зеркальным» ответом на торговые ограничения США 10:35, Экономика ФСБ предотвратила вывоз за границу секретных карт Генштаба 10:31, Политика Путин получил от Памфиловой удостоверение президента 10:28, Политика В Москве арестовали двух спонсоров ИГ 10:18, Общество Трамп пристыдил демократов за помехи при назначениях в администрации 10:09, Политика Что больше влияет на потребителей - комфорт или цена 10:08, РБК и Билайн Роструд напомнил о длинных выходных в мае 10:04, Общество «Черкизово» попробует привлечь минимум $300 млн на бирже 10:01, Бизнес В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра 09:44, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 09:37, РБК и Билайн В Кремле заявили об отсутствии данных о «нормандском саммите» без России 09:31, Политика Комиссаром Совета Европы по правам человека впервые стала женщина 09:15, Политика Дворкович назвал дату завершения строительства арены в Самаре к ЧМ-2018 08:57, Общество СК сообщил об установлении всех причастных к теракту в метро Петербурга 08:36, Общество СМИ узнали о просрочке с первым платежом CEFC за акции «Роснефти» 08:30, Бизнес Экс-командующий ЧФ объяснил значение передислокации Каспийской флотилии 08:28, Политика Два человека погибли при столкновении двух легких самолетов в США 08:27, Общество В США допустили экстрадицию Гюлена по делу об убийстве посла Карлова 08:15, Политика СМИ узнали о 5-этажном бункере под Белым домом на случай ядерной войны 08:12, Политика В Facebook сидящей в СИЗО Савченко появился план реформ на Украине 07:31, Политика В Сети появилась видеозапись последствий взрыва в центре Еревана 06:29, Общество В Биробиджане за месяц умер восьмой пациент психдиспансера 05:58, Общество Белый дом поблагодарил Чехию за выдачу США российского хакера 05:31, Политика «Первый шпион» холодной войны умер в США на 103-м году жизни 04:59, Общество Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки San Juan 04:35, Общество РАР предложило запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом 04:13, Бизнес Жители Сальвадора ощутили толчки после мощного землетрясения 03:49, Общество «Дочка» «Ростеха» вновь стала единственным поставщиком препаратов крови 03:07, Бизнес
Китай пригрозил новым «зеркальным» ответом на торговые ограничения США
Экономика, 10:35
0
Китай пригрозил новым «зеркальным» ответом на торговые ограничения США

Китай может вновь «зеркально» ответить Соединенным Штатам, если они примут новые меры по ограничению китайской торговли, заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай. Об этом сообщает телеканал CGTN.

«Я хочу сказать, что меры, принятые Министерством коммерции, были ответом на американское расследование [нарушений Китаем американского законодательства об интеллектуальной собственности]. Если они это сделают, мы определенно примем зеркальные меры, пропорциональные и такие же интенсивные», — пригрозил посол.

Удар на $60 млрд: чем обернется торговая война между Китаем и США
Экономика

Китай 1 апреля ввел тарифы в отношении 128 американских товаров в ответ на меры по ограничению импорта алюминия, принятые США 9 марта, а также на меморандум об ограничении торговли с Китаем от 23 марта. Последний предусматривает введение тарифов на китайские товары объемом до $60 млрд. Также в отношении китайских фирм в США ведется расследование о массовой краже интеллектуальной собственности, в частности, программного обеспечения и торговых марок, которое также стало, согласно заявлению властей КНР, поводом для ответных мер в отношении американского импорта.
 

Теги: Китай , Торговля
Главное
В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра Политика
Материалы по теме
Китай посоветовал США «не рыть себе яму» Общество
Китай пригрозил ответить США введением пошлин на крыжовник и курагу Экономика
Китай ответил США введением повышенных пошлин на импорт 128 товаров Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.