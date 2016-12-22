Китай пригрозил новым «зеркальным» ответом на торговые ограничения США

Китай может вновь «зеркально» ответить Соединенным Штатам, если они примут новые меры по ограничению китайской торговли, заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай. Об этом сообщает телеканал CGTN.

«Я хочу сказать, что меры, принятые Министерством коммерции, были ответом на американское расследование [нарушений Китаем американского законодательства об интеллектуальной собственности]. Если они это сделают, мы определенно примем зеркальные меры, пропорциональные и такие же интенсивные», — пригрозил посол.

Китай 1 апреля ввел тарифы в отношении 128 американских товаров в ответ на меры по ограничению импорта алюминия, принятые США 9 марта, а также на меморандум об ограничении торговли с Китаем от 23 марта. Последний предусматривает введение тарифов на китайские товары объемом до $60 млрд. Также в отношении китайских фирм в США ведется расследование о массовой краже интеллектуальной собственности, в частности, программного обеспечения и торговых марок, которое также стало, согласно заявлению властей КНР, поводом для ответных мер в отношении американского импорта.

