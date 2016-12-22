Коалиция США в марте понесла самые большие потери в Сирии и Ираке

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В кемеровском облсовете 2 апреля пройдет внеочередное собрание депутатов

Боксер Энтони Джошуа выиграл четвертый чемпионский пояс

Активисты рассказали о задержании организатора митинга в Волоколамске

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В Минобороны отметили перспективность склонения к миру боевиков в Сирии

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США и Южная Корея начали первые после Олимпиады совместные военные учения

Антонов счел «дело Скрипаля» поводом для давно задуманных атак на Россию

Самолет с высланными дипломатами вылетел из Нью-Йорка в Москву