Коалиция США в марте понесла самые большие потери в Сирии и Ираке

Пентагон в марте понес самые большие потери с начала операции «Непоколебимая решимость» (Operation Inherent Resolve) против «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России группировка) в Сирии и Ираке. За месяц в этих странах погибли восемь военнослужащих США. Об этом сообщает портал Military.com со ссылкой на данные Министерства обороны США.
Операция коалиции США «Непоколебимая решимость» началась 8 августа 2014 года и длится до сих пор.
29 марта двое американских военных погибли при взрыве самодельной бомбы в сирийском городе Манбидж, еще пять членов коалиции были ранены. 15 марта на западе Ирака разбился вертолет американских ВВС HH-60 Pave Hawk, погибли все семь находившихся на его борту членов экипажа, включая трех офицеров.
В общей сложности с начала операции в Ираке и Сирии погибли 59 американских военных. 13 из них погибли при выполнении боевых заданий, 46 — в результате различных инцидентов.
В декабре прошлого года представитель коалиции армейский полковник Райан Диллон заявил Military.com, что в Ираке и Сирии остаются около 1 тыс. боевиков ИГ по сравнению с предыдущей оценкой в 3 тыс. человек.
По данным Пентагона, общие расходы США на проведение операции Inherent Resolve составили на 30 июня 2017 года $14,3 млрд. В сутки на эти цели тратится $13,6 млн.