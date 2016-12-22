При взрыве в Сирии погибли американский и британский военные

Жертвами взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии стали британский и американский военнослужащие.
Информацию о смерти британского гражданина разместило Минобороны Великобритании в Twitter. В заявлении указывается, что в момент взрыва британский военнослужащий участвовал в операции, совместной с силами США.
WSJ со ссылкой на Пентагон подтвердила, что вторым погибшим был американский военнослужащий. Силы Великобритании и США в Сирии проводили операцию против боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России организация) уточнили в Минобороны.
О взрыве, при котором погибли двое военнослужащих американской коалиции стало известно 30 марта. О происшествии сообщила пресс-служба коалиции. Взрыв произошел вечером 29 марта, при инциденте также пострадали пятеро военнослужащих. Гражданство погибших и пострадавших в сообщении коалиции не раскрывалось.