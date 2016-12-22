Захарова прокомментировала заявление британской лаборатории о «Новичке»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление руководителя британской лаборатории о том, что ученым не удалось определить, была ли Россия страной происхождения вещества «Новичок».



«Что они [Лондон] будут все заявлять потом? Будут продолжать врать, изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга. Зачем? Потому что делают это не первый раз», — написала она в Facebook.

Захарова отметила, что таким образом «МИД Великобритании только что заявил, что принимал решение о виновности России на основе подозрений».

«Не удивлюсь, если сейчас или завтра Мэй (премьер-министр Великобритании. – РБК) и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парлам​енте и сколачивание мировых коалиций — это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили», — подытожила она.

Ранее 3 апреля глава химической лаборатории в британском Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что специалисты не смогли установить страну происхождения яда «Новичок», использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Они были найдены 4 марта в британском Солсбери. По версии властей Великобритании, против них был использован «Новичок», произведенный в России. Москва не раз заявляла, что яд мог быть произведен в других странах, в частности, в США, Чехии, Словакии, Швеции.

