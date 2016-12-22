Суд прекратил дело по иску «Аэрофлота» к жене Аршавина

Производство по иску «Аэрофлота» к супруге футболиста Андрея Аршавина Алисе прекращено в связи с отказом истца от претензий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сумма иска составляла 56,826 руб. 67 коп. 14 марта «Аэрофлот» сообщил, что ответчица компенсировала убытки.

Аршавину сняли с рейса Москва — Алматы в начале января. Задержка вылета самолета, которая из-за этого произошла, составила более полутора часов. В пресс-службе авиакомпании заявили, что Аршавина «продемонстрировала деструктивное поведение»: игнорировала требования экипажа и попыталась пересадить няню своего ребенка в салон бизнес-класса несмотря на то, что билет у нее был в эконом. Кроме того, один из детей Аршавиной не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. Сама она тоже отстегнулась. Аршавина утверждала, что ее маленькая дочь капризничала, так как ей нужно было поменять подгузник, и она взяла ребенка на руки. Причиной недовольства пассажиров, по ее словам, стал сильный запах.