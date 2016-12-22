«Аэрофлот» снял жену Аршавина с рейса из-за «деструктивного поведения»

Жену российского футболиста Андрея Аршавина Алису сняли 6 января с рейса Москва — Алматы за ​«деструктивное поведение». Как пояснили в пресс-службе «Аэрофлота», Аршавина в том числе называла себя «майором ФСБ».

«Госпожа Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа <...> и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то что билет у нее был в эконом», — сказано в сообщении.

В авиакомпании добавили, что один из детей Аршавиной не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. Кроме того, за 200 м до взлетно-посадочной полосы женщина отстегнула свой ремень безопасности.

«Пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж», — добавили в авиакомпании, уточнив, что Аршавина получила несколько предупреждений.

Ранее в интервью «Комсомольской правде» женщина заявила, что предупреждений не получала. «У меня ребенок закапризничал. Я услышала запах, поняла, что нужно поменять дочери памперс. А поскольку самолет стоял, я взяла ребенка на руки», — пояснила она. Бортпроводник жаловалась на сильный запах, что, по мнению Аршавиной, стало причиной снятия с рейса.