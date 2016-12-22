Защита обжаловала арест братьев Магомедовых

Адвокаты владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых обжаловали их арест. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко. Заседание назначено на 16 апреля.

Ранее защита обжаловала арест еще одного фигуранта по «делу Магомедовых» — главы входящей в «Сумму» строительной компании «Интекс» Артура Максидова. Ранее он заявлял, что не знает братьев и никогда не общался с ними.

Следователи провели обыски в офисе группы «Сумма» 30 марта, в тот же день были задержаны братья Магомедовы. Бизнесменов подозревают в создании преступного сообщества, а также в мошенничестве и растрате. По версии следствия, Магомедовы похитили 2,5 млрд руб. из регионального и федерального бюджетов, предназначенных для возведения объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Защита Зиявудина Магомедова попросила отпустить бизнесмена под залог в 2,5 млрд руб., однако суд не удовлетворил ходатайство.

В ходе расследования дела Магомедовых правоохранители провели проверки в 25 регионах, отмечали в МВД. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, арест Магомедовых не является «одноразовой акцией». Песков подчеркнул, что в стране проводится жесткая политика в области «мониторинга использования бюджетных средств». По его словам, предположения о политической подоплеке в «деле Магомедовых» являются «политологическими пересудами».