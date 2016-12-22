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Защита обжаловала арест братьев Магомедовых
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Защита обжаловала арест братьев Магомедовых
Дело братьев Магомедовых, 18:17
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Защита обжаловала арест братьев Магомедовых

Адвокаты владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых обжаловали их арест. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко. Заседание назначено на 16 апреля.

Ранее защита обжаловала арест еще одного фигуранта по «делу Магомедовых» — главы входящей в «Сумму» строительной компании «Интекс» Артура Максидова. Ранее он заявлял, что не знает братьев и никогда не общался с ними.

Как прошел арест братьев Магомедовых. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Следователи провели обыски в офисе группы «Сумма» 30 марта, в тот же день были задержаны братья Магомедовы. Бизнесменов подозревают в создании преступного сообщества, а также в мошенничестве и растрате. По версии следствия, Магомедовы похитили 2,5 млрд руб. из регионального и федерального бюджетов, предназначенных для возведения объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Защита Зиявудина Магомедова попросила отпустить бизнесмена под залог в 2,5 млрд руб., однако суд не удовлетворил ходатайство.

Группа стала группировкой: за что арестовали братьев Магомедовых
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В ходе расследования дела Магомедовых правоохранители провели проверки в 25 регионах, отмечали в МВД. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, арест Магомедовых не является «одноразовой акцией». Песков подчеркнул, что в стране проводится жесткая политика в области «мониторинга использования бюджетных средств». По его словам, предположения о политической подоплеке в «деле Магомедовых» являются «политологическими пересудами».

Активы «Суммы»

Основные активы группы сосредоточены в транспортно-логистической сфере: судоходная компания FESCO (32,5%, капитализация головной компании Дальневосточное морское пароходство на Московской бирже — 19,8 млрд руб.), третий по грузообороту портовый оператор Европы Новороссийский морской торговый порт (25,05%, капитализация на Московской бирже — 149,6 млрд руб.), а также доля в крупнейшем по величине парка контейнерном операторе «Трансконтейнер» (25,07%).

В нефтегазовом секторе «Сумма» контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию (более 90%), которая занимается добычей и переработкой природного газа и газового конденсата. ​Инжиниринговые дочки «Суммы» «Трансинжиниринг» и «Глобалэлектросервис», а также строительные «Стройновация» и «Интекс» реализуют более 50 проектов по всей стране. В агропромышленной сфере «Сумма» владеет долей в Объединенной зерновой компании (50% минус одна акция), контролирует Новороссийский комбинат хлебопродуктов (по данным самой компании, крупнейший российский зерновой терминал). Капитализация НКХП на Московской бирже — 15,5 млрд руб. В области телекома «Сумма» владеет национальным оператором связи Sumtel, присутствующим в 11 регионах. Консолидированные показатели группы не раскрываются.

В рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России в 2017 году Зиявудин Магомедов занимает 63-е место, его состояние оценивается в $1,4 млрд. Магомедовы заняли пятое место в рейтинге богатейших семей России, также составленном Forbes.

Помимо «Суммы» Зиявудин Магомедов владеет фондом Caspian VC, который инвестирует в высокотехнологичные компании. Среди его инвестиций — сервисы такси Uber и Uber China, производитель ювелирных изделий Diamond Foundry, сервис путеводителей и рекомендаций Peek, а также Virgin Hyperloop One — компания, разрабатывающая сверхскоростную систему поездов. Он вместе с Ричардом Брэнсоном входит в совет директоров Hyperloop One. Компания Caspian Venture Capital вложила в проект свыше $100 млн.

Теги: Зиявудин Магомедов , Магомед Магомедов , арест , группа «Сумма»
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