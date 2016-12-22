В суде обжаловали арест экс-главы «Интекса» Максидова по делу Магомедовых

В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката главы строительной компании «Интекс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова, арестованного на два месяца по делу братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом РБК заявила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

По словам Максидова, он не общался близко с братьями Магомедовыми и не находится с ними в связи.

В офисе «Суммы» 30 марта прошли обыски, тогда же были задержаны владельцы группы, братья Магомедовы по подозрению в создании преступного сообщества, в мошенничестве и растрате. Следствие считает, что Магомедовы похитили 2,5 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов, выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.​ Адвокаты Зиявудина Магомедова просили суд отпустить подзащитного под залог в 2,5 млрд руб., суд не удовлетворил просьбу защиты.

В МВД сообщали, что в рамках дела Магомедовых прошли обыски в 25 регионах страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «политологическими пересудами» слова о том, что в деле братьев Магомедовых может быть политическая подоплека. Песков подчеркнул, что арест братьев не является «одноразовой акцией», заверив, что власти проводят жесткую политику в области «мониторинга использования бюджетных средств».