В суде обжаловали арест экс-главы «Интекса» Максидова по делу Магомедовых

В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката главы строительной компании «Интекс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова, арестованного на два месяца по делу братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом РБК заявила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
По словам Максидова, он не общался близко с братьями Магомедовыми и не находится с ними в связи.
В офисе «Суммы» 30 марта прошли обыски, тогда же были задержаны владельцы группы, братья Магомедовы по подозрению в создании преступного сообщества, в мошенничестве и растрате. Следствие считает, что Магомедовы похитили 2,5 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов, выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Адвокаты Зиявудина Магомедова просили суд отпустить подзащитного под залог в 2,5 млрд руб., суд не удовлетворил просьбу защиты.
В МВД сообщали, что в рамках дела Магомедовых прошли обыски в 25 регионах страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «политологическими пересудами» слова о том, что в деле братьев Магомедовых может быть политическая подоплека. Песков подчеркнул, что арест братьев не является «одноразовой акцией», заверив, что власти проводят жесткую политику в области «мониторинга использования бюджетных средств».
Основные активы группы сосредоточены в транспортно-логистической сфере: судоходная компания FESCO (32,5%, капитализация головной компании Дальневосточное морское пароходство на Московской бирже — 19,8 млрд руб.), третий по грузообороту портовый оператор Европы Новороссийский морской торговый порт (25,05%, капитализация на Московской бирже — 149,6 млрд руб.), а также доля в крупнейшем по величине парка контейнерном операторе «Трансконтейнер» (25,07%).
В нефтегазовом секторе «Сумма» контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию (более 90%), которая занимается добычей и переработкой природного газа и газового конденсата. Инжиниринговые дочки «Суммы» «Трансинжиниринг» и «Глобалэлектросервис», а также строительные «Стройновация» и «Интекс» реализуют более 50 проектов по всей стране. В агропромышленной сфере «Сумма» владеет долей в Объединенной зерновой компании (50% минус одна акция), контролирует Новороссийский комбинат хлебопродуктов (по данным самой компании, крупнейший российский зерновой терминал). Капитализация НКХП на Московской бирже — 15,5 млрд руб. В области телекома «Сумма» владеет национальным оператором связи Sumtel, присутствующим в 11 регионах. Консолидированные показатели группы не раскрываются.
В рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России в 2017 году Зиявудин Магомедов занимает 63-е место, его состояние оценивается в $1,4 млрд. Магомедовы заняли пятое место в рейтинге богатейших семей России, также составленном Forbes.
Помимо «Суммы» Зиявудин Магомедов владеет фондом Caspian VC, который инвестирует в высокотехнологичные компании. Среди его инвестиций — сервисы такси Uber и Uber China, производитель ювелирных изделий Diamond Foundry, сервис путеводителей и рекомендаций Peek, а также Virgin Hyperloop One — компания, разрабатывающая сверхскоростную систему поездов. Он вместе с Ричардом Брэнсоном входит в совет директоров Hyperloop One. Компания Caspian Venture Capital вложила в проект свыше $100 млн.