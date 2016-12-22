Совладельцев «Суммы» Магомедовых заподозрили в хищении 2,5 млрд руб.

Сумма похищенных совладельцами группы «Сумма» братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми средств, задержанных правоохранительными органами, составляет 2,5 млрд руб. Об этом сообщила прокурор на заседании в Тверском суде столицы, где решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным, передает корреспондент РБК.

​Указанная сумма была выведена за рубеж и хранится на счетах подконтрольных Магомедову офшорных компаний. По словам прокурора, преступления Магомедова направлены не только против собственности, но и против общественной безопасности.

Зиявудин Магомедов отказался признать свою вину в хищении 2 млрд руб., добавил прокурор.

По словам следователя, в деле фигурирует несколько обвиняемых. Двое из них — в розыске, они находятся в ОАЭ. Еще двое под арестом (братья Магомедовы), им предъявлены обвинения в мошенничестве.

Прокурор рассказал, что в 2014 году было возбуждено дело по статье 159 УК (мошенничество). Следующие дела были возбуждены позднее — летом 2015 года и в конце марта 2018 года. Все эти дела были возбуждены в отношении неустановленных лиц.

О задержании совладельцев ГК «Сумма» Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова по подозрению в хищениях в особо крупном размере стало известно в ночь на 31 марта сообщил источник РБК близкий к правительству Дагестана, источники в центральном аппарате МВД и собеседник в РЖД. Позже в пресс-службе МВД России подтвердили их задержание, добавив, что по подозрению в совершении указанных преступлений также задержан руководитель компании, входящей в состав «Суммы», Артур Максидов. Все трое подозреваются в создании преступного сообщества (по ч. 1 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Помимо этого, Магомедовы подозреваются в растрате средств (по ч. 4 ст. 160). Обыски по делу, в котором фигурируют Магомедовы, прошли в 25 регионах России.