Путин в Анкаре встретится с президентами Турции и Ирана

Президент России Владимир Путин 3–4 апреля посетит Турцию с официальным визитом. Там он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани в рамках седьмого заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Об этом сообщает «РИА Новости».

Приглашение Путину посетить Анкару направил Эрдоган. 27 марта Путин и Эрдоган обсудили по телефону подготовку к саммиту с Ираном.

На заседании будут обсуждаться состояние и перспективы развития двустороннего торгового и экономического сотрудничества России и Турции, текущие совместные стратегические проекты, в том числе в области энергетики. Так, в начале марта стало известно, что в апреле состоится закладка фундамента турецкой АЭС Akkuyu, которую намерен построить «Росатом». Кроме того, на повестке дня стоят международные темы, включая конфликт в Сирии и борьбу с терроризмом.

Тогда же состоится встреча с Рухани, на которой стороны обсудят взаимоотношение двух стран и рассмотрят международную повестку дня. В последний раз российский и иранский лидеры проводили телефонные переговоры в начале февраля, тогда речь шла об итогах Конгресса сирийского национального диалога, прошедшего в Сочи.