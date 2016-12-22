Росгвардия анонсировала проверку более 5 тыс. ЧОПов

Росгвардия намерена провести проверку более 5 тыс. частных охранных предприятий (ЧОП) в России. Об этом заявил начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-лейтенант полиции Леонид Веденов, передает корреспондент РБК.

На вопрос РБК, какова дальнейшая судьба российских ЧОПов и как будет организована их проверка в связи с ситуацией в Кемерово, Веденов ответил, что Росгвардия не будет проводить переаттестацию охранных предприятий.

«Несмотря на наступление столь трагичных последствий и наши субъективные оценки виновности как юрлиц, так и физлиц на предприятии, у нас нет оснований говорить о проведении какой-либо переаттестации предприятий», — сказал генерал-лейтенант.

По его словам, через день после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово руководство Росгвардии подписало «соответствующие телеграммы на места», в которых предписывалось провести проверку всех общественных мест, которые находятся под охраной ЧОПов. Росгвардия также предписала оценить соответствие деятельности охранных предприятий требованиям закона.

Веденов подчеркнул, в России на данный момент находится более 26 тыс. «объектов массового посещения граждан», их охраняют более 5 тыс. ЧОПов.

«Мы будем поднимать все документы, договора, мы оценим все эти 5 с лишним тыс. предприятий. Мы склонны предполагать, что факты несоответствия предъявляемым требованиям будут и на других субъектах», — отметил генерал-лейтенант.

По словам Веденова, Росгвардия выявила «грубейшие нарушения» в работе ЧОПа в «Зимней вишне». По словам эксперта-специалиста главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Светланы Терновой, правоохранители обнаружили два договора об оказании услуг, заключенных между ЧОП «Центр защиты» и собственником ТЦ. Тернова отметила, что это уже свидетельствует о махинациях.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека.