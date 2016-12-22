Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,91 57,28 EUR Нал. 71,18 70,44 USD Бирж. 57,64 +0,16 EUR Бирж. 70,65 -0,08 USD ЦБ. 57,54 +0,25 EUR ЦБ. 70,92 +0,32 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7345,00 +348,00 MOEX 2258,95 +0,10% RTS 1234,70 +0,05% Brent 68,01 +0,65% DJIA 23801,04 +0,66% Nasdaq 6925,70 +0,81% FTSE 7058,96 +0,03%
Росгвардия анонсировала проверку более 5 тыс. ЧОПов
Лента новостей
МИД рассказал об отказе НАТО в визах для российских дипломатов 16:49, Политика В суде обжаловали арест экс-главы «Интекса» Максидова по делу Магомедовых 16:36, Общество Великобритания предсказала «годы вызовов» со стороны России 16:31, Политика Путин запретил рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ 16:30, Общество В МИДе подсчитали проголосовавших на Украине россиян 16:28, Политика Экономисты увидели предпосылки для выхода сферы услуг из застоя 16:20, Экономика Путин прибыл на переговоры с Эрдоганом в президентский дворец в Анкаре 16:15, Политика МОК назвал города — претенденты на Олимпиаду-2026 16:13, Общество Росгвардия анонсировала проверку более 5 тыс. ЧОПов 16:09, Общество В Минобрнауки ответили на призыв главы РАН отменить ЕГЭ 16:05, Общество Президент NEM Foundation покинул свой пост 16:03, Крипто Экс-глава правительства Дагестана сравнил свое дело с «делом Скрипаля» 16:01, Общество КДК открыл дело на Федора Смолова за оскорбления в адрес болельщиков 16:00, Спорт #проденьги: сколько стоит пожить, как Юбер де Живанши 15:48, Стиль Семь человек погибли в результате ДТП в Египте 15:47, Общество Бывший французский министр назвал высылку дипломатов вынужденной мерой 15:41, Политика В МВД Украины прокомментировали возбуждение Россией дела против Авакова 15:35, Политика Как социальному бизнесу выйти на самоокупаемость 15:33, Партнерский материал Тулеев не планировал возглавить парламент Кемеровской области 15:32, Политика Специалист по криптофинансам: во что инвестировать, если рынок падает 15:24, Крипто Грудинин и Глазьев обсудили «идеологию либерализма» в правительстве 15:21, Экономика К чему приведет перенос зон развлечений на первые этажи ТЦ 15:21, Недвижимость Топ-менеджер Hyundai уволилась после обвинений в принуждении к караоке 15:18, Бизнес СК провел обыски в Кемеровском управлении МЧС 15:17, Общество Чем хорошо одиночество и как отвоевать его для себя 15:12, Спецпроект РБК PINK Росгвардия нашла «грубейшие нарушения» в работе ЧОПа в кемеровском ТЦ 15:07, Политика «Союзмультфильм» показал новую серию «Простоквашино» 15:02, Общество Первый замглавы РФПИ вошел в совет директоров Virgin Hyperloop One 15:00, Экономика
Росгвардия анонсировала проверку более 5 тыс. ЧОПов
Пожар в Кемерово, 16:09
0
Росгвардия анонсировала проверку более 5 тыс. ЧОПов

Росгвардия намерена провести проверку более 5 тыс. частных охранных предприятий (ЧОП) в России. Об этом заявил начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-лейтенант полиции Леонид Веденов, передает корреспондент РБК.

На вопрос РБК, какова дальнейшая судьба российских ЧОПов и как будет организована их проверка в связи с ситуацией в Кемерово, Веденов ответил, что Росгвардия не будет проводить переаттестацию охранных предприятий.

«Несмотря на наступление столь трагичных последствий и наши субъективные оценки виновности как юрлиц, так и физлиц на предприятии, у нас нет оснований говорить о проведении какой-либо переаттестации предприятий», — сказал генерал-лейтенант.

Как выглядит ТЦ в Кемерово после пожара. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

По его словам, через день после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово руководство Росгвардии подписало «соответствующие телеграммы на места», в которых предписывалось провести проверку всех общественных мест, которые находятся под охраной ЧОПов. Росгвардия также предписала оценить соответствие деятельности охранных предприятий требованиям закона.

Веденов подчеркнул, в России на данный момент находится более 26 тыс. «объектов массового посещения граждан», их охраняют более 5 тыс. ЧОПов.

«Мы будем поднимать все документы, договора, мы оценим все эти 5 с лишним тыс. предприятий. Мы склонны предполагать, что факты несоответствия предъявляемым требованиям будут и на других субъектах», — отметил генерал-лейтенант.

Росгвардия нашла «грубейшие нарушения» в работе ЧОПа в кемеровском ТЦ
Политика

По словам Веденова, Росгвардия выявила «грубейшие нарушения» в работе ЧОПа в «Зимней вишне». По словам эксперта-специалиста главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Светланы Терновой, правоохранители обнаружили два договора об оказании услуг, заключенных между ЧОП «Центр защиты» и собственником ТЦ. Тернова отметила, что это уже свидетельствует о махинациях.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека.

Теги: Росгвардия , ЧОП , проверка , Пожар , Кемерово
Главное
Великобритания предсказала «годы вызовов» со стороны России Политика
Материалы по теме
СК провел обыски в Кемеровском управлении МЧС Общество
Росгвардия нашла «грубейшие нарушения» в работе ЧОПа в кемеровском ТЦ Политика
СКР показал видео из игровой зоны кемеровского ТЦ в момент начала пожара Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.