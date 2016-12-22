Росгвардия нашла «грубейшие нарушения» в работе ЧОПа в кемеровском ТЦ

Охранявшее ТЦ «Зимняя вишня» предприятие по договору обязалось проводить профилактику угрозы пожаров, хотя ЧОПы такие услуги не оказывают, заявили в Росгвардии. Власти проверят деятельность ЧОПов на соответствие законодательству

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В Росгвардии по итогам изучения договоров, заключенных между кемеровским ТЦ «Зимняя вишня» и частным охранным предприятием «Центр защиты», заявили о «грубейшем нарушении законодательства» об охранной деятельности, передает корреспондент РБК.

«Деятельность ЧОП «Центр защиты», осуществлявшего охрану ТЦ «Зимняя вишня», вызвала у нас незамедлительную реакцию с точки зрения того, как работники предприятия реагировали на эти трагические события, в связи с чем в понедельник было принято решение о направлении нашего главного эксперта Светланы Терновой в Кемерово, чтобы разобраться в ситуации на месте», — рассказал начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, генерал-лейтенант полиции Леонид Веденов.

Росгвардия нашла два договора об оказании услуг, заключенные между «Центром защиты» и собственником ТЦ, добавила эксперт-специалист главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Светлана Тернова. По ее словам, это уже свидетельствует о махинациях.

«Оба договора имеют один и тот же номер, однако дата заключения — разная. По одной версии, договор был заключен 1 января 2018 года, на другом экземпляре договора стоит дата 12 февраля 2018 года. Таким образом, мы приходим к тому, что договорные отношения между «Зимней вишней» и охранной организацией носили условный характер», — отметила она. Текст договора составлен с нарушением законодательства, подчеркнула Тернова. Она добавила, что один из договоров, несмотря на дату, «был заключен уже после пожара и оформлен задним числом».

«По этому договору охранная организация взяла на себя профилактику угрозы пожаров внутри объекта и даже в 50-метровой зоне, прилегающей к территории объекта. Хочу подчеркнуть, что частные охранные предприятия учреждаются исключительно для оказания охранной деятельности. И профилактика пожаров к числу услуг, которые оказывают охранные организации, не относится. Профилактика пожаров отнесена к компетенции пожарной охраны. Но, видимо, для того, чтобы придать больший вес договору, охранная организация заключила договор, в силу которого взяла на себя профилактику пожаров внутри «Зимней вишни», — добавила она. Кроме того, рассказала Тернова, у ЧОПа не было лицензии охранять «объект массового пребывания людей», коим является торговый центр.

По словам Терновой, организация в случае ЧП должна была обеспечить прибытие трех вооруженных групп в течение десяти минут. Но, отметила она, «Центр защиты» не обладал оружием.

«Центр защиты» сдал лицензию самостоятельно», — добавил Веденов.

На вопрос РБК о том, будет ли ужесточена проверка деятельности ЧОПов в связи с пожаром в Кемерово, Веденов заявил, что «нет оснований говорить о проведении какой-либо переаттестации предприятий». Но руководство Росгвардии предписало проверить все объекты массового пребывания людей, находящихся под охраной ЧОПов, и оценить, соответствует ли деятельность этих предприятий требованиям закона.

«На сегодняшний день, по нашим примерным оценкам, всего объектов массового посещения граждан в России, где присутствует 50 человек и выше (это школы, ТЦ, спортивные объекты и т.д.) — 26369. Количество предприятий, взявших под охрану такие объекты, — 5264. Мы будем поднимать все документы, договоры. И мы оценим все эти пять с лишним тысяч предприятий. Мы склонны предполагать, что факты несоответствия предъявляемым требованиям будут и на других субъектах», — добавил он.

Пожар в Кемерово произошел 25 марта. В ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из них более 40 — дети. Во время пожара в комплексе не сработали пожарная сигнализация и система пожаротушения. Следователи возбудили уголовные дела по ст. 109, 219 и 238 УК (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Согласно основной версии Следственного комитета, причиной пожара в ТЦ могла стать неисправность электропроводки.

В рамках расследования было арестовано семь человек: управляющая ТРК Надежда Судденок, технический директор компании — собственника торгового центра ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, сотрудники компании — разработчика системы противопожарной безопасности в ТРК Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин. Позднее также были арестованы Юлия Богданова, гендиректор компании — собственника здания, и Танзилия Комкова, глава инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области.