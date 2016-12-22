Успенский пригрозил создателям продолжения «Простоквашино» судом

Писатель Эдуард Успенский, написавший сценарий к серии мультфильмов «Простоквашино», в разговоре с РБК заявил, что новые персонажи, появившиеся в продолжении сериала, — «от лукавого».

Успенский напомнил, что новые серии создаются без его разрешения. «Это мои герои, права на них я никому не отдавал, и «Союзмультфильм» лезет не в свое дело», — подчеркнул он.

«Взяли моих героев, пристраивают к ним других, придумывая им имена. Я не давал согласие на это, и они абсолютно не спрашивают моего мнения. Вот такие люди нахальные», — добавил писатель.

Как только выйдет первая серия продолжения, Успенский намерен «сразу вмешаться» и подать в суд.

Ранее 30 марта директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев ответил на вопрос, задаваемый зрителями с момента объявления о новых сериях: почему младшую сестру Дяди Федора, появившуюся в продолжении, зовут Вера Павловна, если в книге отец мальчика — Дмитрий? «Это баг. Исправлять не будем», — заявил Машковцев в эфире радио «Говорит Москва». Он добавил, что никто из сотрудников не понес наказания за ошибку.

В 2017 году министр культуры Владимир Мединский пригрозил компании Danone проблемами за использование в молочной продукции «Простоквашино» образов героев мультфильма. Компания в ответ заявила, что официально приобрела права на бренд у Успенского.

Писатель несколько раз судился с компаниями, использующими образы его героев. В частности, в 2010 году Успенский проиграл суд по поводу флешек в виде Чебурашки — суд постановил, что для их изготовления использован образ из мультфильма, а не из книги. Спор между Успенским и «Союзмультфильмом» по поводу авторских прав на персонажей еще не закончен.

Серия мультфильмов «Простоквашино» снята в 1978–1984 годах на основе книги «Дядя Федор, пес и кот» по сценариям Успенского.

Летом 2017 года «Союзмультфильм» сообщил о на​мерении снять в 2018–2020 годах 30-серийный мультсериал с этими же героями. Премьера первой серии должна была состояться 1 апреля, однако, как сообщает «РИА Новости», из-за пожара в Кемерово ее было решено перенести на 3 апреля.