«Союзмультфильм» рассказал об отчестве сестры Дяди Федора

Отца главного героя новой серии мультфильмов «Простоквашино» Дяди Федора и его сестры Веры Павловны зовут Павел, а не Дмитрий, как в книге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе студии «Союзмультфильм».

В пресс-службе пояснили, что в классических сериях к папе никто не обращался по имени. «О том, что он Дмитрий, люди знают только из книг», — добавили сотрудники.

«Вера Павловна — девушка беспокойная, и поэтому родители, шутя,​ называли ее Верой Павловной. Так и родилось это имя у наших режиссеров», — сообщили в «Союзмультфильме». «Ее папа — Павел, если уж она Павловна», — подчеркнули в пресс-службе.

Автор сценария классических серий мультфильма Эдуард Успенский, комментируя новые серии, заявил, что авторы продолжения — «нахальные люди», которые без спросу взяли его персонажей и добавили к ним новых.

Ранее 30 марта директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, отвечая на вопрос, почему появившуюся в новых сериях сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, если папа — Дима, сказал: «Это баг». Он добавил, что исправлять его не планируется.

В серии книг о Простоквашино родителей главного героя звали Римма и Дмитрий. В классических сериях мультфильма их имена не звучат, их называют только «мама» и «папа».

Выход первой серии продолжения «Простоквашино» был запланирован на 1 апреля, но из-за пожара в Кемерово его было решено перенести на два дня.