Сообщивший о 300 погибших в ТЦ пранкер подал жалобу на заочный арест

Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя — Никита Кувиков), подал жалобу на постановление о заочном аресте. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда.

«В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Матвейчука О.В., представляющего интересы обвиняемого Кувикова, на постановление суда об избрании последнему заочного ареста», — говорится в сообщении пресс-службы.

Евгений Вольнов 25 марта, в день пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово звонил в различные учреждения города и сообщал о сотнях погибших, предлагая готовить гробы для 300 жертв. Как пояснял Вольнов, оценку в 300 погибших он сделал на основе вместимости кинозалов в торговом центре, где находилась значительная часть жертв трагедии.

После признания Вольнова в России против него было возбуждено уголовное дело по ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды). 28 марта Басманный суд Москвы объявил Кувикова в международный розыск, вынеся постановление о заочном аресте.

Власти Украины выдать Вольнова отказались. «Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти», — заявила представитель МГУ.