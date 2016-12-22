Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Бизнес-решения
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,90 57,21 EUR Нал. 71,36 70,49 USD Бирж. 57,47 -0,26 EUR Бирж. 70,65 -0,37 USD ЦБ. 57,76 +0,20 EUR ЦБ. 71,09 -0,24 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7407,00 -412,00 MOEX 2272,52 +1,04% RTS 1244,53 +1,45% Brent 69,06 -1,07% DJIA 24075,10 +0,95% Nasdaq 7016,10 +0,96% FTSE 7075,08 +0,43%
Киев исключил выдачу сообщившего о 300 погибших в ТЦ в Кемерово пранкера
Лента новостей
Глава РАН рассказал о звонке из Кремля из-за полигона «Ядрово» 18:41, Политика Роднина посоветовала российским атлетам не ездить на соревнования в США 18:34, Спорт Как получить деньги для развития бизнеса и найти партнеров 18:31, РБК и Сбербанк Московским водителям посоветовали в апреле ездить на зимней резине 18:24, Общество Трамп обвинил Amazon в недоплате налогов 18:01, Бизнес Глава мусорного полигона «Воловичи» в Коломне уволился 17:59, Общество Навыки презентации: как продать свою идею за миллион 17:55, Спецпроект РБК Российская таможня усилила контроль за ввозом оборудования для майнинга 17:54, Крипто Суд вынес приговор за поджог машины у офиса адвоката Алексея Учителя 17:52, Общество Картину Ван Гога впервые за 20 лет выставили на аукцион во Франции 17:39, Общество В Казахстане из-за подрыва льда на Иртыше выбило стекла в жилых домах 17:34, Общество Врачи сообщили о «быстро улучшающемся» состоянии дочери Скрипаля 17:34, Политика ФСБ отвела мессенджерам 10 дней для ответа на запрос о ключах шифрования 17:26, Технологии и медиа Лукашенко назвал сало лучшим допингом для белорусских спортсменов 17:26, Общество СК начал проверку после инцидента с автобусом с детьми в Берлине 17:20, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 17:15, РБК и Билайн Российская бригада судей будет работать на матчах ЧМ-2018 17:14, Спорт Образцы ДНК жертв кемеровского пожара доставлены на экспертизу в Москву 17:09, Общество «МегаФон» заявил о возросшей популярности WhatsApp из-за поломки Telegram 17:06, Технологии и медиа Титов объяснил пожар в ТЦ двойной виной бизнеса и чиновников 17:01, Общество Киев исключил выдачу сообщившего о 300 погибших в ТЦ в Кемерово пранкера 16:55, Политика «Дополненные» люди: показывает ли Голливуд правду о будущем 16:55, Стиль Путин решил наградить школьников за спасение тонущих детей 16:49, Общество СК показал журналистам помещения ТЦ «Зимняя вишня» после пожара 16:45, Общество Лишние вещи: что не стоит брать с собой в отпуск 16:44, Спецпроект РБК PINK Россия и Украина разорвали соглашение о взаимных поставках оружия 16:39, Политика Прибывший первым к ТЦ в Кемерово пожарный рассказал о тушении огня 16:33, Общество Москва потребовала от Киева «немедленно освободить» экипаж судна «Норд» 16:24, Политика
Киев исключил выдачу сообщившего о 300 погибших в ТЦ в Кемерово пранкера
Пожар в торговом центре в Кемерово, 16:55
0
Киев исключил выдачу сообщившего о 300 погибших в ТЦ в Кемерово пранкера
Украина не выдаст России пранкера Евгения Вольнова, распространявшего сообщения о нескольких сотнях погибших в Кемерово, заявили в СБУ и Верховной раде. В украинском парламенте действия пранкера назвали «информационной войной»
Евгений Вольнов (Фото: jekavolnov • / instagram)

Вопрос о выдаче пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков), распространявшего информацию о сотнях погибших в Кемерово, не относится к компетенции Службы безопасности Украины, однако по сложившейся практике Украина не выдает своих граждан по запросу иностранных государств. Об этом, как сообщает «Обозреватель», заявила представитель СБУ ​Елена Гитлянская.

«Вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти», — ответила она журналистам.

В Верховной раде объявление Кувикова в международный розыск по решению российского суда сочли проявлением мести России за «информационную войну», которую вел пранкер. «Россия ведет против нас информационную войну, постоянно занимаясь ложью и провокациями. Однако у нас, к сожалению, нет уголовных дел в отношении их солдат информационной войны. Россия же таким образом показывает, что против каждого, кто будет информационно воевать против нее, будут возбуждаться уголовные дела», — приводит издание слова народного депутата и члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко.

Сам Кувиков накануне заявил, что звонками о сотнях погибших в Кемерово мстил за «слепую поддержку» россиянами «диктатора»: «Я считаю, что судьба — такая штука, что за все приходится платить. Люди, которые не включили свой мозг в нужный момент и не свергли своего диктатора, когда это нужно было сделать, сейчас отвечают за это, а я буду подливать масла в огонь».

Евгений Вольнов в день пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово совершил несколько звонков в различные учреждения города. В разговорах с их сотрудниками он говорил о сотнях погибших в пожаре и предлагал готовить гробы для 300 жертв. Позднее он объяснил, что оценку в 300 погибших он сделал на основе размеров кинозалов в ТЦ, где находилась значительная часть жертв трагедии.

Себя он назвал «единственным, говорящим правду», подчеркнув, что не верит официальным данным о числе погибших. «Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия. МЧС-ники могли достать детей, но они позволили им задохнуться. Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умирают дети во всем мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший повод задуматься, во что россияне превратили свое государство», — заявил он РБК.

Суд заочно арестовал сообщившего о 300 погибших в Кемерово пранкера
Общество

После признания Вольнова в России против него было возбуждено уголовное дело по ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды). 28 марта Басманный суд Москвы объявил Кувикова в международный розыск.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: пранкер
Главное
Врачи сообщили о «быстро улучшающемся» состоянии дочери Скрипаля Политика
Материалы по теме
В Чечне заявили о готовности Кадырова найти украинского пранкера Политика
Суд заочно арестовал сообщившего о 300 погибших в Кемерово пранкера Общество
СК возбудил дело против сообщившего о 300 погибших в Кемерово пранкера Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.