Киев исключил выдачу сообщившего о 300 погибших в ТЦ в Кемерово пранкера

Украина не выдаст России пранкера Евгения Вольнова, распространявшего сообщения о нескольких сотнях погибших в Кемерово, заявили в СБУ и Верховной раде. В украинском парламенте действия пранкера назвали «информационной войной»

Евгений Вольнов (Фото: jekavolnov • / instagram)

Вопрос о выдаче пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков), распространявшего информацию о сотнях погибших в Кемерово, не относится к компетенции Службы безопасности Украины, однако по сложившейся практике Украина не выдает своих граждан по запросу иностранных государств. Об этом, как сообщает «Обозреватель», заявила представитель СБУ ​Елена Гитлянская.

«Вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти», — ответила она журналистам.

В Верховной раде объявление Кувикова в международный розыск по решению российского суда сочли проявлением мести России за «информационную войну», которую вел пранкер. «Россия ведет против нас информационную войну, постоянно занимаясь ложью и провокациями. Однако у нас, к сожалению, нет уголовных дел в отношении их солдат информационной войны. Россия же таким образом показывает, что против каждого, кто будет информационно воевать против нее, будут возбуждаться уголовные дела», — приводит издание слова народного депутата и члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко.

Сам Кувиков накануне заявил, что звонками о сотнях погибших в Кемерово мстил за «слепую поддержку» россиянами «диктатора»: «Я считаю, что судьба — такая штука, что за все приходится платить. Люди, которые не включили свой мозг в нужный момент и не свергли своего диктатора, когда это нужно было сделать, сейчас отвечают за это, а я буду подливать масла в огонь».

Евгений Вольнов в день пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово совершил несколько звонков в различные учреждения города. В разговорах с их сотрудниками он говорил о сотнях погибших в пожаре и предлагал готовить гробы для 300 жертв. Позднее он объяснил, что оценку в 300 погибших он сделал на основе размеров кинозалов в ТЦ, где находилась значительная часть жертв трагедии.

Себя он назвал «единственным, говорящим правду», подчеркнув, что не верит официальным данным о числе погибших. «Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия. МЧС-ники могли достать детей, но они позволили им задохнуться. Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умирают дети во всем мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший повод задуматься, во что россияне превратили свое государство», — заявил он РБК.

После признания Вольнова в России против него было возбуждено уголовное дело по ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды). 28 марта Басманный суд Москвы объявил Кувикова в международный розыск.