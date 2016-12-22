Киев исключил выдачу сообщившего о 300 погибших в ТЦ в Кемерово пранкера

Вопрос о выдаче пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков), распространявшего информацию о сотнях погибших в Кемерово, не относится к компетенции Службы безопасности Украины, однако по сложившейся практике Украина не выдает своих граждан по запросу иностранных государств. Об этом, как сообщает «Обозреватель», заявила представитель СБУ Елена Гитлянская.
«Вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти», — ответила она журналистам.
В Верховной раде объявление Кувикова в международный розыск по решению российского суда сочли проявлением мести России за «информационную войну», которую вел пранкер. «Россия ведет против нас информационную войну, постоянно занимаясь ложью и провокациями. Однако у нас, к сожалению, нет уголовных дел в отношении их солдат информационной войны. Россия же таким образом показывает, что против каждого, кто будет информационно воевать против нее, будут возбуждаться уголовные дела», — приводит издание слова народного депутата и члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко.
Сам Кувиков накануне заявил, что звонками о сотнях погибших в Кемерово мстил за «слепую поддержку» россиянами «диктатора»: «Я считаю, что судьба — такая штука, что за все приходится платить. Люди, которые не включили свой мозг в нужный момент и не свергли своего диктатора, когда это нужно было сделать, сейчас отвечают за это, а я буду подливать масла в огонь».
Евгений Вольнов в день пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово совершил несколько звонков в различные учреждения города. В разговорах с их сотрудниками он говорил о сотнях погибших в пожаре и предлагал готовить гробы для 300 жертв. Позднее он объяснил, что оценку в 300 погибших он сделал на основе размеров кинозалов в ТЦ, где находилась значительная часть жертв трагедии.
Себя он назвал «единственным, говорящим правду», подчеркнув, что не верит официальным данным о числе погибших. «Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия. МЧС-ники могли достать детей, но они позволили им задохнуться. Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умирают дети во всем мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший повод задуматься, во что россияне превратили свое государство», — заявил он РБК.
После признания Вольнова в России против него было возбуждено уголовное дело по ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды). 28 марта Басманный суд Москвы объявил Кувикова в международный розыск.