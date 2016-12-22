«Росатом» приступил к строительству АЭС в Турции

Корпорация «Росатом» приступила к строительству АЭС «Аккую» в Турции в рамках ограниченного разрешения на сооружение. Об этом сообщает ТАСС.

Во время торжественной церемонии в городе Мерсин гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал журналистам, что АЭС будет принадлежать корпорации. «Мы, с одной стороны, обеспечим надежную и безопасную эксплуатацию и, с другой стороны, будем коммерчески эффективно поставлять сюда электроэнергию. Это проект, который создаст и новые рабочие места, и выступит хорошим экономическим гарантом развития российско-турецких отношений», — отметил он.

По словам Лихачева, возведение атомной станции — самый важный российско-турецкий проект. «Россия вкладывает сюда свои деньги, Россия привлекает сюда турецкие деньги, Россия привлекает сюда коммерческие ресурсы», — сказал он.

Ограниченное разрешение — первая лицензия, полученная «Росатомом». Она предусматривает возведение неатомных объектов АЭС. До середины 2018 года корпорация планирует получить основную лицензию.

Соглашение о строительстве АЭС «Аккую» было подписано в мае 2010 года. Церемония закладки первого камня состоялась в апреле 2015 года. Планируется ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1300.