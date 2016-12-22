В Турции строящийся «Росатомом» проект АЭС «Аккую» получил льготы

Правительство Турции выделило налоговые и таможенные льготы проекту АЭС «Аккую», стройкой которого занимается российская корпорация «Ростатом». Об этом сообщает издание Ahaber.

По данным издания, Министерство экономики Турции освободило проект от налога на добавленную стоимость внутри страны и таможенных пошлин на импортное оборудование на сумму более $1 млрд.

Соглашение России и Турции о строительстве первой АЭС в стране «Аккую» было подписано в мае 2010 года. «Росатом» приступил к ее строительству в рамках ограниченного разрешения на сооружение в декабре 2017 года (предусматривает возведение неатомных объектов АЭС). Ожидается, что основную лицензию корпорация получит в 2018 году.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев пояснял, что АЭС будет принадлежать корпорации. По словам главы компании, возведение атомной станции — «самый важный российско-турецкий проект». Всего корпорация планирует ввести в эксплуатацию четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1300.

