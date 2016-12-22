SpaceX запустила с мыса Канаверал ракету Falcon 9 с грузом для МКС

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon, на борту которого находится груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Запуск ракеты транслировался на сайте SpaceX.
Ракета была запущена с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 16:30 по местному времени (23:30 мск). Грузовой корабль везет на орбиту около 2,6 т груза, в том числе продовольствие и предметы первой необходимости.
В компании отметили, что эта миссия по снабжению МКС стала четырнадцатой по счету. Корабль пристыкуется к Международной космической станции в среду, 4 апреля.
21 марта с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз» с новым экипажем МКС. На корабле «Союз МС-08» летели Олег Артемьев, Эндрю Фойстел (NASA) и Ричард Арнольд (NASA). 23 марта корабль успешно пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции.