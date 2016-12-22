Российский космонавт и два американских астронавта вернулись с МКС

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-06» с российским космонавтом Александром Мисуркиным и астронавтами NASA Марком Ванде Хаем и Джо Акабой приземлилась в Казахстане. О возвращении команды сообщает NASA.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП), членов экипажа эвакуировали из спускаемого аппарата. Капсула приземлилась в 146 км юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане.
В ЦУПе отметили, что состояние космонавтов «хорошее».
Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции МКС-53/54 составила 168 суток.
На станции остались россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.
12 февраля Белый дом представил план по финансированию NASA. Государственное финансирование МКС предложено прекратить к 2025 году. При этом американская администрация предлагает выделить $150 млн на создание программы, которая поддержит коммерческих партнеров и поощрит развитие возможностей МКС, в использовании которых заинтересованы частный сектор и NASA.