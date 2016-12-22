Корабль «Союз МС-08» пристыковался к МКС
Технологии и медиа, 23 мар, 22:56
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Корабль «Союз МС-08» пристыковался к МКС
Корабль «Союз МС-08» успешно пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом в Twitter сообщил «Роскосмос».
«В 00:35 мск состоится открытие переходных люков, встреча экипажей и первый телевизионный сеанс с Землей», — отмечено в сообщении.
Согласно информации «Роскосмоса», стыковка планировалась на 22:41 мск.
Ракета-носитель «Союз-ФГ», которая вывела в космос корабль «Союз МС-08», стартовала с Байконура 21 марта. На корабле к Международной космической станции летит новый экипаж в составе Олега Артемьева, Эндрю Фойстела (NASA) и Ричарда Арнольда (NASA).