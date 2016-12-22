В Волоколамске активисты покинули штаб по решению проблемы «Ядрово»

Активисты инициативной группы по решению проблемы свалки «Ядрово» в Волоколамске покинули созданный властями штаб. Как сообщила РБК активистка Екатерина Кольцова, такой шаг был сделан в знак протеста против неприятия требований граждан и преследования участников группы.

По словам Кольцовой, сейчас выполнено лишь одно из предложений местных жителей — ограничение ввоза мусора. «Предложения по установке станций, просьбы показать документы, акты и результаты экспертиз проигнорированы», — указала она.

Инициативная группа жителей Волоколамска категорически против открытия вблизи города новой части «Ядрово», отметила активистка. При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев и его спецпредставитель Александр Чупраков, объявляя о подобных решениях, утверждают, что идею поддержал штаб с участием местных жителей, рассказала Кольцова.

Также инициативную группу, по словам Кольцовой, привлекают к обсуждению решения экологической проблемы без участия специалистов. «Нашу энергию направляют в то русло, которое выгодно властям», — утверждает Кольцова.

«У нас останутся те же полномочия, мы будем сотрудничать с властями, но с нашими депутатами. Потому что, присутствуя на всех внеочередных советах депутатов, я понимаю, что депутаты за нас. Они боятся того, что им сделают сверху — то, что им не помогут. И сколько бы они ни направляли просьб, с теми же противогазами, их тормозят в принятии решений. Потребовалось две недели на то, чтобы люди получили нормальные противогазы», — рассказала РБК активист Екатерина Цепканова.

Она добавила, что активисты по-прежнему смогут свободно посещать полигон.

Как сообщил РБК мэр Волоколамска Петр Лазарев, власти стали использовать «карманных общественников», которые приходят на собрания штаба.

«Власти, особенно по работе на полигоне, стали использовать для себя таких карманных общественников, которые в конечном итоге тоже оказались людьми нормальными, порядочными. И они тоже стали говорить, что вы не так делаете. На той неделе был штаб, там ничего, кроме ругани, не было. При этом говорят одно, а делают другое. Люди это видят, поэтому идут противоречия, а от этого и идут конфликты, люди перестали им верить», — сказал РБК Петр Лазарев.

РБК направил запрос в пресс-службу губернатора Московской области.

1 апреля в центре Волоколамска прошел митинг с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». Также митингующие призывали губернатора Московской области Андрея Воробьева уйти в отставку. Истринский городской суд 2 апреля арестовал на 15 суток одного из организаторов акции Артема Любимова за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».