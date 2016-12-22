Активисты рассказали о задержании организатора митинга в Волоколамске

Активисты рассказали о задержании одного из организаторов митинга против ТБО «Ядрово» в Волоколамске Артема Любимова. Как рассказала РБК активистка Екатерина Цепканова, Любимов был задержан накануне.

«Артем Любимов не сможет присутствовать [на митинге 1 апреля], поскольку в 21:19 был задержан по дороге в Москву на автодороге Москва — Рига, в качестве пассажира, сотрудниками областного УУР за неповиновение. Доставлен в ОВД Истры, на него составлен протокол по 19.3 ч.1, он задержан до рассмотрения дела в суде», — сообщила Цепканова.

Артем Любимов (Фото: Ядрово. Задыхаемся!!! / «Вконтакте»)

По словам другой активистки, Екатерины, Артем Любимов «поехал добровольно с сотрудниками полиции в ОВД Истры». По ее словам, он был задержан сотрудниками уголовного розыска ГУВД Московской области и инспекторами ДПС.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области РБК сказали, что «такая информация не поступала».

Ранее, 27 марта, жители Волоколамска устроили у здания администрации города митинг с требованием ввести режим чрезвычайного положения. В этот же вечер н​а заседании комитета по чрезвычайным ситуациям Волоколамского района было принято решение поэтапно ввести режим ЧС из-за проблем со свалкой «Ядрово».