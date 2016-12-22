Гребенщиков прокомментировал слова Серебрякова о национальной идее

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков в интервью ТАСС заявил, что актер Алексей Серебряков имеет «полное право» высказывать свое мнение, в том числе по поводу национальной идеи России.

«Мы лично не знакомы, но соглашусь, что есть в нашем народе отрицательные черты, от которых хорошо бы поскорее избавиться. С другой стороны, я прожил в России шестьдесят четыре года, видел и вижу такое количество прекрасных, умных, благородных и достойных людей, что никакая грязь к ним не прилипает», — сказал Гребенщиков. Он также выразил недоумение, почему многие ополчились на Серебрякова после этих слов.

Серебряков 20 февраля в интервью отметил, что национальная идея России заключается в хамстве, силе и наглости.

После этого режиссер Андрей Кончаловский в беседе с РБК подчеркнул, что национальная идея в России — сплоченность народа, когда родине угрожает опасность. В Кремле заявили, что никак не относятся к позиции Серебрякова.

Позднее депутат Госдумы Иван Сухарев рассказал в интервью телеканалу RT, что подготовил запрос главе Минкультуры Владимиру Мединскому, в котором рекомендовал режиссерам не снимать актеров, критикующих Россию. Серебряков в беседе с РБК назвал эту инициативу глупостью. Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила РБК, что в случае принятия предложения депутата придется «изъять из употребления» половину российских актеров.