Серебряков назвал глупостью запрет на съемку критикующих Россию актеров

Актер Алексей Серебряков в разговоре с РБК назвал глупостью инициативу депутата Госдумы Ивана Сухарева, предложившего не снимать артистов с антироссийскими взглядами в фильмах с госфинансированием.

«Это какая-то глупость. И обсуждать ее не стоит», — заявил Серебряков.

Накануне Сухарев в интервью телеканалу RT рассказал, что подготовил запрос министру культуры Владимиру Мединскому, в котором режиссерам рекомендуется не снимать актеров с антироссийскими взглядами в фильмах, финансируемых из госбюджета.

«Получается странная ситуация, когда некоторые деятели культуры мало того, что поливают грязью русских, но делают это за счет их налогоплательщиков. Конечно, запрещать ничего не надо, но обратить внимание на эту ситуацию следует», — рассказал Сухарев.

Серебряков 20 февраля в интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что составляющими национальной идеи России являются «сила, наглость и хамство». После этого ряд деятелей культуры отреагировали на высказывание актера. В частности, режиссер Андрей Кончаловский в беседе с РБК назвал заявление Серебрякова «одним из миллиона других» мнений. Он отметил, что не испытывает к актеру «ничего, кроме сочувствия». «Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен», — добавил режиссер.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко заявил РБК, что «очень огорчен» словами Серебрякова. «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан, расскажите ему [Серебрякову] об этом», — сказал Бортко. В Кремле сообщили, что «никак не относятся» к высказыванию актера.

В свою очередь, актриса Лия Ахеджакова в беседе с РБК назвала Серебрякова «тонким и неравнодушным человеком, очень глубоко воспринимающим все, что происходит со страной».

Сам Серебряков в разговоре с РБК затруднился назвать причину, вызвавшую резонанс вокруг его высказывания. «Я сказал то, что считаю нужным было сказать», — подчеркнул актер.