В Кремле прокомментировали высказывание Серебрякова о национальной идее

В Кремле никак не относятся к позиции актера Алексея Серебрякова по поводу национальной идеи России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос, передает корреспондент РБК.

«В Кремле (никак) не относятся к его (Серебрякова) позиции», — пояснил Песков.

Свое мнение о национальной идее актер высказал в интервью журналисту Юрию Дудю. По его словам, составляющей этой идеи являются «сила, наглость и хамство». «Я думаю, что если отъехать на 30, 50, 70 км от Москвы, много элементов 1990-х годов вы увидите», — сказал Серебряков. Актер заявил РБК, что не видит причин для широкого обсуждения этой фразы и сказал то, «что считал нужным».

Первого зампреда комитета Госдумы по культуре Владимира Бортко «очень огорчили» слова актера. Режиссер Андрей Кончаловский назвал это высказывание «одним из миллиона других» мнений, а актриса Лия Ахеджакова назвала Серебрякова «неравнодушным человеком».