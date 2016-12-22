В Госдуме ответили на заявление Порошенко о миротворцах ООН в Донбассе

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил РБК, что Россия всегда «выступала и будет выступать за мирное урегулирование на юго-востоке Украины».
«Никакого «дожатия» нет и не было, Россия неукоснительно соблюдает Минские соглашения, и [президент] Владимир Путин сам вышел с инициативой о миротворческой миссией ООН», — заявил Швыткин.
«К великому сожалению, Украина не соблюдает Минские соглашения, мало того, недавно был принят закон о реинтеграции Донбасса, где Россия была названа агрессором», — подчеркнул зампред комитета. По его словам, это говорит о том, что украинские власти настроены «деструктивно и предпринимают попытки по принуждению населения юго-востока Украины жить по их правилам».
Накануне президент Украины Петр Порошенко отметил, что главным условием введения миротворческого контингента ООН в Донбасс является перемирие в регионе.
Порошенко назвал миротворцев «блаженными посланниками Бога», действия которых приведут к тому, что «российские войска уйдут с территории Украины». По словам президента Украины, он вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обратились к Путину и «дожали» его, чтобы российский лидер подписал заявление о перемирии.
Порошенко подчеркнул, что пасхальное перемирие должно наступить с 30 марта, оно было согласовано лидерами «нормандской четверки» еще 23 марта. Вместе с тем, 29 марта на встрече стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и призвали провести обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР в формате «всех на всех».
Путин в сентябре 2017 года заявлял, что поддерживает идею введения миротворческого контингента в Донбасс. При этом российский лидер подчеркивал, что миротворцы должны находиться только на линии соприкосновения сторон конфликта на юго-востоке Украины.