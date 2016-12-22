Порошенко назвал условие для ввода миротворцев ООН в Донбасс

Президент Петр Порошенко заявил, что главным условием введения миротворческой миссии в Донбасс является перемирие в регионе. Об этом он сказал во время встречи с жителями Волновахи, сообщает телеканал «112 Украина».

Украине «необходимо это перемирие, как воздух», поскольку оно является условием введения миротворческой миссии в Донбасс, подчеркнул глава государства. Миротворцев он назвал «блаженными посланниками бога». По мнению Порошенко, результатом их деятельности должно стать то, что «российские войска уйдут с территории Украины и вернутся».

«Наша общая задача — восстанавливать Волноваху и принести мир», — подчеркнул украинский лидер. Он отметил, что после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном стороны обратились к российскому лидеру Владимиру Путину и «дожали» его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта».

Нормализацию ситуации в Донбассе лидеры «нормандской четверки» обсудили во время встречи 29 марта.​ Тогда же они призвали к скорому обмену пленными между украинскими властями и войсками самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик по принципу «всех на всех». По итогам переговоров также было согласовано решение о так называемом пасхальном перемирии в районе соприкосновения. В Кремле отмечали, что трехсторонняя контактная группа одобрила его еще 23 марта. В 2018 году православная Пасха отмечается 8 апреля.



Перемирие должно было вступить в силу в ночь на 30 марта. Однако, как отмечает «112 Украина», позиции украинских военнослужащих в тот же день обстреляли ополченцы. По данным киевских силовиков, огонь 30 марта открывался 32 раза, в результате чего погиб один украинский военный, а еще четверо пострадали. 31 марта украинская сторона зафиксировала 11 обстрелов.​

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов 1 апреля заявил, что украинские силовики за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН). «ВСУ в 12:15 в третий раз открыли огонь по направлению Каменка — Васильевка с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — сказал он. В СЦКК добавили, что еще два обстрела были произведены по тому же направлению.