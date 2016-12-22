Полпред Меняйло рассказал о новых свидетелях в деле о пожаре в Кемерово

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что в деле о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово появляются дополнительные свидетели. Об этом сообщает ТАСС.

«Все, что можно открыть, и даже больше, мы открываем [общественности], чтобы двояко не толковалось — закрыли дверь или не закрыли и так далее, будет [СК] до вас доводить в открытую. Но есть понятие «тайны следствия», — сказал Меняйло. По его словам, председатель СК Александр Бастрыкин через несколько дней вновь посетит Кемерово. Полпред президента подчеркнул, что в городе работает «очень опытная группа следователей-криминалистов».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» возник днем 25 марта, возгорание удалось потушить лишь спустя 12 часов. Жертвами стали 64 человека, включая более 40 детей. По версии следствия, в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, а сотрудник частного охранного предприятия отключил систему противопожарной безопасности. Директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев заявил, что сигнализация в «Зимней вишне» сработала некорректно. Как сообщал РБК источник в МЧС, причиной пожара могло стать короткое замыкание в силовом кабеле, который находился в пространстве между третьим и четвертым этажами ТЦ.