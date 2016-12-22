Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,65 57,13 EUR Нал. 71,14 70,25 USD Бирж. 57,15 -0,11 EUR Бирж. 70,43 -0,04 USD ЦБ. 57,26 -0,50 EUR ЦБ. 70,56 -0,53 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 6878,12 -59,88 MOEX 2270,98 -0,16% RTS 1249,41 +0,19% Brent 69,68 +0,48% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обжаловала арест
Лента новостей
Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обжаловала арест 06:57, Общество В Приморье убийцу 10-летней школьницы приговорили к пожизненному сроку 06:25, Общество Минобороны отчиталось об успешном испытании новой противоракеты 05:31, Политика Из генконсульства России в Сиэтле вывезли все вещи и документы 04:55, Политика Илон Маск отметил 1 апреля твитами о банкротстве Tesla Motors 04:48, Технологии и медиа Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела над Тихим океаном 04:43, Общество Золотов попросил возбудить дело против сотрудников Росгвардии 04:13, Общество Умер худрук «Театра.Doc» Михаил Угаров 04:10, Общество СМИ узнали о намерении правозащитников посетить Магомедовых в СИЗО 03:37, Общество СМИ назвали основные эпизоды дела братьев Магомедовых 03:16, Политика В Ставропольском крае в ДТП погибли два человека 02:59, Общество В США хакеры похитили данные 5 млн пользователей банковских карт 02:25, Технологии и медиа «Яхту Сталина» переделают в плавучий музей у Парка Горького 02:02, Общество Задержанных участников акций против свалки «Ядрово» отпустили 01:35, Общество Ким Чен Ын побывал на концерте южнокорейских музыкантов в Пхеньяне 01:14, Политика Россия предварительно договорилась о выходе боевиков из Восточной Гуты 01:03, Политика Трамп пригрозил Мексике разрывом соглашения NAFTA из-за наркотрафика 00:41, Экономика Покупатель лотерейного билета в Нью-Джерси выиграл более $520 млн 00:24, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 01 апр, 23:46, РБК и Билайн Входящая в «Сумму» FESCO объяснила сообщения об обысках в офисах компании 01 апр, 23:41, Общество СМИ узнали об идее Минфина повысить налог на рейсы через Москву 01 апр, 23:35, Бизнес Группа стала группировкой: за что арестовали братьев Магомедовых 01 апр, 23:30, Общество СК возбудил дело против главного архитектора Дербента 01 апр, 23:02, Политика Фильм «Аритмия» стал победителем премии «Ника» в пяти главных номинациях 01 апр, 22:34, Общество Постпред России в ОЗХО анонсировал «ясное предложение» по «делу Скрипаля» 01 апр, 22:16, Политика Уходит эпоха: сможет ли Тулеева заменить «варяг» без опыта в политике 01 апр, 21:59, Политика В Башкирии при столкновении поезда с автомобилем погиб человек 01 апр, 21:50, Общество СКА ответил на предложение Манчини позвать на помощь хоккеистов 01 апр, 21:42, Спорт
Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обжаловала арест
Пожар в Кемерово, 06:57
0
Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обжаловала арест

Управляющий торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово Надежда Судденок обжаловала свой арест, заявили в Заводском суде города. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Пока только от Судденок», — ответил представитель суда на вопрос о том, от кого поступили документы на обжалование.

Пожар за закрытыми дверями: что привело к массовым жертвам в Кемерово
Общество

Надежда Судденок была задержана 27 марта и заключена под стражу 28 марта в числе пяти обвиняемых в причастности к пожару в ТЦ в Кемерово. Кроме Судденок арестованы технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев, руководитель компании-разработчика противопожарной системы для ТЦ «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, ответственный за монтаж системы сотрудник «Системного интегратора» Александр Никитин и сотрудник ЧОПа, который, согласно версии следствия, отключил произвольную систему оповещения Сергей Антюшин.

Как выглядит ТЦ в Кемерово после пожара. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

31 марта были также арестованы гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Таким образом, количество обвиняемых достигло семи.

Не тот кабель: что привело к пожару в «Зимней вишне»
Общество

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» 25-26 марта в Кемерово унес жизни 64 человек, из которых 41 — ребенок. Потушить огонь удалось лишь через 12 часов. Для опознания части погибших пришлось применить ДНК-экспертизу. Предварительный материальный ущерб составил 4 млрд руб. Приоритетной версией случившегося названо короткое замыкание.
 

Главное
Золотов попросил возбудить дело против сотрудников Росгвардии Общество
Материалы по теме
Востриков обнародовал вырезанные кадры из видео начала пожара в Кемерово Общество
Кемеровчанин Востриков заявил о прощении Цивилева за фразу о пиаре на ЧП Общество
В МЧС заявили о некорректной работе пожарной сигнализации в ТЦ в Кемерово Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.