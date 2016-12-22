Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обжаловала арест

Управляющий торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово Надежда Судденок обжаловала свой арест, заявили в Заводском суде города. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Пока только от Судденок», — ответил представитель суда на вопрос о том, от кого поступили документы на обжалование.

Надежда Судденок была задержана 27 марта и заключена под стражу 28 марта в числе пяти обвиняемых в причастности к пожару в ТЦ в Кемерово. Кроме Судденок арестованы технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев, руководитель компании-разработчика противопожарной системы для ТЦ «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, ответственный за монтаж системы сотрудник «Системного интегратора» Александр Никитин и сотрудник ЧОПа, который, согласно версии следствия, отключил произвольную систему оповещения Сергей Антюшин.

31 марта были также арестованы гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Таким образом, количество обвиняемых достигло семи.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» 25-26 марта в Кемерово унес жизни 64 человек, из которых 41 — ребенок. Потушить огонь удалось лишь через 12 часов. Для опознания части погибших пришлось применить ДНК-экспертизу. Предварительный материальный ущерб составил 4 млрд руб. Приоритетной версией случившегося названо короткое замыкание.

