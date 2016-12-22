В МЧС заявили о некорректной работе пожарной сигнализации в ТЦ в Кемерово

Сигнализация в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, сработала некорректно. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

«Говорить о многом, до окончания следствия, думаю, было бы преждевременно. Но кое-что уже известно. Например, некорректная работа пожарной сигнализации», — сказал он.

Еникеев рассказал, что сигнализацию перевели в ручное управление и сигнал «пожар» поступил к охраннику на пульт на первый этаж. «Если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы», — пояснил он.

По словам Еникеева, охраннику самому нужно было нажать на пульте кнопки оповещения, отключения эскалаторов и лифтов, однако он этого не сделал и не сообщил о пожаре в МЧС. Он добавил, что с 19 марта сигнализация «начала давать сбои и посылать ложные срабатывания и ее отключили, переведя в ручной режим». При этом он отметил, что с точностью об этом можно будет сказать, когда полностью «снимут» информацию событий с контрольного прибора сигнализации.​ Еникеев подчеркнул, что сигнализация не должна быть отключена, и это обязательное требование.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. Огонь быстро распространился внутри здания, его удалось потушить только спустя 12 часов. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. После случившегося были задержаны подозреваемые, в том числе директор фирмы, которая работала с торговым центром, и арендатор помещения, где, предположительно, началось возгорание. По версии следствия, в день пожара в «Зимней вишне» не работала пожарная сигнализация, а охранник выключил систему противопожарной безопасности.