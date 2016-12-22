Полпред президента представил властям Кузбасса нового главу региона

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло во время совещания представил чиновникам, главам городов и депутатам Кемеровской области Сергея Цивилева в качестве врио губернатора региона. Об этом сообщает «Интерфакс».

Цивилев в приветственной речи заявил: «Мы переживаем сложное время в связи с прошедшей трагедией. Наша задача — оказать всю помощь и поддержку пострадавшим». Он добавил, что планирует работать с прежней губернаторской командой.

Вопрос о проведении выборов губернатора области преждевременный, отметил Меняйло.

Накануне, 1 апреля, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, руководивший ею 21 год, ушел в отставку. В обращении к жителям региона он заявил, что после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» считает свое решение единственно верным, «потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя». Врио губернатора был назначен Цивилев, ранее занимавший пост его заместителя.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 27 марта в Кемерово начался стихийный митинг. Тулеев на него не приезжал, к собравшимся вышел Цивилев. Сначала он обвинил местного жителя Игоря Вострикова, у которого погибла вся семья, в том, что тот «пиарится на трагедии», затем встал на колени и извинился за свои слова.

Востриков позже заявил, что не держит обиды на Цивилева: «Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу. Он неплохой человек, я считаю. Я думаю, что он может что-то привнести, какой-то вклад сделать».