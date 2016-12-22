В консульстве России в Сиэтле рассказали о ходе выезда представительства

Все вещи из помещения генконсульства России в Сиэтле вывезены, заявил консул-советник Халит Айсин. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он уточнил, что вещи и документы вывезены из помещения на 25-м этаже высотного здания в центре Сиэтла в резиденцию генконсула. Территория представительства России будет законсервирована, а вещи и документы вывезены в другие генконсульства.«Они [представители Госдепартамента США] сказали, что посетят наш офис завтра. Будет присутствовать консул, на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут», — рассказал Айсин.

В свою очередь, резиденция генконсула должна быть освобождена до 24 апреля.

Генконсульство России в Сиэтле, штат Вашингтон, прекратило свою работу 31 марта. В то же время российский флаг в представительстве снят не был из-за «принципиального решения», заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Закрытие генконсульства в Сиэтле и высылка 60 российских дипломатов из США прошли в рамках солидарности более 20 стран с позицией Великобритании по «делу Скрипаля». В ответ в России было закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге, а дипломаты участвовавших в демарше стран также подверглись высылке. Этим действиям предшествовало решение Лондона о высылке 23 сотрудников МИД России, в ответ из Москвы было выслано равное количество британских дипломатов.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, обвиненный в России в работе на британскую разведку и живущий в Великобритании, был отравлен нервно-паралитическим веществом со своей дочерью Юлией. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению и использовании химоружия на британской территории. Россия отвергает обвинения.