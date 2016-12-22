Задержанных участников акций против свалки «Ядрово» отпустили

Заблокированных участников автопробега против свалки «Ядрово» в Волоколамском районе отпустили без привода в полицию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей инициативной группы активистов.

Акция, начавшаяся после митинга в Волоколамске, была организована местными водителями чтобы привлечь внимание к проблеме свалки «Ядрово». Полиция, как рассказали агентству активисты, на пять часов задержала участников пробега на Новорижском шоссе.

В группе противников мусорного полигона во «ВКонтакте» также подтверждают то, что участников автопробега отпустили.

Кроме того, «ОВД-Инфо» сообщает о том, что из полиции без составления протоколов отпущены также 10 задержанных участников митинга в Волоколамске.

​Митинг за закрытие мусорного полигона «Ядрово» и отставку губернатора Московской области Андрея Воробьева прошел 1 апреля в центре Волоколамска. Количество участников акции власти оценили в более чем 5 тыс. человек. Еще до проведения митинга был задержан один из его организаторов — Артем Любимов. Его доставили в ОВД города Истра и составили протокол по 19.3 ч.1, КоАП (неповиновение сотруднику полиции).

Предыдущий митинг с требованием ввести режим ЧС жители Волоколамского района провели 27 марта у городской администрации. Тогда же на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям района было принято решение ввести поэтапно соответствующий режим. Жалобы на неприятный запах жители озвучивали с конца февраля, а в начале марта устроили первые массовые акции протеста против работы свалки и строительства мусоросжигающего завода. Ситуация усугубилась, когда после сильного выброса сероводорода с отравлением в медучреждения района попали более 50 детей.