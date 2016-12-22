Власти Волоколамска назвали число участников митинга против свалки

Мэр Волоколамска Петр Лазарев рассказал РБК о более 5 тыс. участников митинга напротив здания администрации 1 апреля, которые вышли на акцию против мусорного полигона «Ядрово».
Местная активистка Екатерина Кольцова сообщила РБК, что, по ее информации, в митинге приняли участие 6 тыс. местных жителей.
Митинг в Волоколамске прошел 1 апреля. Местные жители собрались на центральной площади города возле администрации и потребовали закрыть полигон и отправить в отставку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По данным корреспондента РБК, три депутата из Чеховского района поддержали митингующих. О каких именно депутатах идет речь, не уточняется. По окончании митинга организаторы заявили, что сожалеют о неучастии в нем представителей районной администрации.
30 марта власти Волоколамска решили ввести режим ЧС в городе. После этого жителям начали раздавать индивидуальные средства защиты — респираторы и маски.