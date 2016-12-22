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В Волоколамске закончился митинг против свалки «Ядрово»
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В Волоколамске закончился митинг против свалки «Ядрово»
«Мусорное» дело, 15:28
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В Волоколамске закончился митинг против свалки «Ядрово»

Митинг жителей Волоколамска против мусорного полигона «Ядрово» закончился, организаторы сожалеют о неучастии в нем представителей районной администрации. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Митинг в Волоколамске, где ранее власти города решили ввести режим ЧС, начался 1 апреля в 12:00. Местные жители требовали закрыть полигон и отставку губернатора Московской области Андрея Воробьева. На акцию вышли люди с плакатами: «Воробьев! Тулеев ушел, а ты?», «Путин! Приезжай в наш город, поживи и подыши».

В незарегистрированной партии «Другая Россия» рассказали РБК, что в день проведения митинга членов их партии задержали в Волоколамске.

Позже представитель организации Александр Аверин заявил «Интерфаксу», что задержанные покинули отдел полиции без предъявления обвинений. «[В полиции ] сообщили, что устанавливали личность», — сказал Аверин.

В центре Волоколамска начался митинг против свалки «Ядрово»
Общество

Во вторник, 27 марта, местные жители провели стихийный митинг с требованием закрыть «Ядрово». К ним вышли ​и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев и мэр города Петр Лазарев. Чиновники заявили, что власти города решили ввести режим ЧС в Волоколамске.

Теги: "Ядрово" , Волоколамск , митинг , свалка
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