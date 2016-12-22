Американские дипломаты покинули здание генконсульства в Санкт-Петербурге

Американские дипломатические сотрудники покинули здание бывшего консульства США в Санкт-Петербурге, передает «РИА Новости».



Как отмечается в сообщении, они выехали на микроавтобусе Freightliner. Комиссия по приему здания завершила свою работу. И один из ее представителей сообщил журналистам, что теперь оно передано управляющей компании ГУП «Инпредсервис». Это городское предприятие, которое занимается обслуживанием иностранных представительств.

Москва приняла решение выслать 60 дипломатических представителей США в ответ на высылку такого же числа российских дипломатов из Соединенных Штатов. Всего Россию должны покинуть 58 сотрудников посольства в Москве и два работника генерального консульства в Екатеринбурге. Кроме того, было принято решение закрыть американского генеральное консульство в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие российского консульства в Сиэтле. Оно прекратило свою работу в субботу, 31 марта.В Госдепе заявили , что такие действия Москвы «существенно отразятся» на консульской деятельности между двумя странами. В американском ведомстве отметили, что закрытие консульства в Петербурге повлияет на выдачу виз.В пятницу, 31 марта, 60 российских дипломатических представителей покинули здание российского посольства в Вашингтоне и российское представительство при ООН в Нью-Йорке. Все они специальным бортом вылетят в Москву.