Зиявудин Магомедов рассказал о боевом настрое в суде по его аресту

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заявил, что у него боевой настрой. Об этом он сказал РБК в Тверском суде Москвы, где избирается мера пресечения в отношении Зиявудина и его брата,​ совладельца «Суммы» Магомеда Магомедова, подозреваемых в хищениях.

«Настрой боевой, чувствую себя нормально», — сказал он. На вопрос, верит ли Зиявудин Магомедов, что его оправдают, он ответил: »​Если бы не верил, то настрой бы не был боевой». Он добавил, что собирается обжаловать арест.

Тверской районный суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова на два месяца по подозрению в создании преступного сообщества. Решение в отношении его брата — Магомеда Магомедова — пока не принято. Их подозревают в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и растрате (ч. 4 ст. 160).

Из материалов дела, озвученных на заседании суда, Магомедовым вменяют хищение 2,5 млрд руб. Речь идет о семи преступных эпизодах хищения денег федерального и регионального бюджетов различными компаниями, которые входят в группу «Сумма». ​В ходе заседания защита Зиявудина Магомедова предложила суду отпустить его под залог в сумму вменяемых ему хищений.

Ранее 31 марта суд арестовал на два месяца руководителя входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артура Максидова, который также является фигурантом дела. По данным следствия, Максидов, действуя в составе преступной организации, в период до 23 декабря 2015 года организовал хищение из бюджета 668,9 млн руб. путем завышения цен.

Об уголовном деле в отношении Максидова, Зиявудина и Магомеда Магомедовых МВД сообщило 31 марта. В ведомстве также рассказали, что в рамках этого дела в 25 регионах России прошли обыски. Расследуются хищения бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.