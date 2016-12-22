Арест братьев Магомедовых. Онлайн-трансляция

Судя по всему, подозреваемых привезли в суд.
Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Среди ее транспортно-логистических активов — компания Fesco, контейнерный оператор «Трансконтейнер», а также третий по грузообороту портовый оператор Европы НМТП (Новороссийский морской торговый порт). Кроме того, «Сумме» принадлежат 50% минус одна акция Объединенной зерновой компании, она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации».
В суд пока никого не пускают, перед зданием собрались около двадцати человек, в основном это пресса.
Сообщалось, что работники правоохранительных органов провели в «Сумме» следственные действия «в рамках многоэпизодного дела». По данным собеседника РБК в следственном департаменте МВД, изымались отчетная документация, оттиски печатей, а также электронные носители.