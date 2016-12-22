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Трамп обсудил с Эрдоганом столкновения на границе сектора Газа
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Трамп обсудил с Эрдоганом столкновения на границе сектора Газа
Политика, 02:36
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Трамп обсудил с Эрдоганом столкновения на границе сектора Газа

Американский президент Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили столкновения на границе Израиля и сектора Газа, где погибли по меньшей мере 13 палестинцев. Об этом сообщает агентство Anadoly со ссылкой на администрацию Эрдогана.

«Оба лидера обсудили последние события в Сирии и Ираке, в том числе совместную борьбу с терроризмом. Эрдоган и Трамп также подтвердили свою решимость расширять сотрудничество между двумя странами», — сказано в сообщении.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатов сообщал, что Совбез ООН решил провести 30 марта (по восточному времени США) совещание по ситуации в секторе Газа.

По данным The Times of Israel, 30 марта в результате столкновений погибли 12 палестинцев, также пострадали более тысячи человек. ​У большинства травмы от резиновых пуль или отравление слезоточивым газом. В этот же день на границе погиб палестинский фермер, он был убит при обстреле из танка, когда собирал урожай.

28 марта израильская армия предупредила, что разместит на границе сектора Газа тысячу снайперов на время палестинской акции протеста «Марш возвращения».

Теги: Дональд Трамп , Реджеп Тайип Эрдоган , сектор Газа
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