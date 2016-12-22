Совбез ООН проведет совещание по столкновениям на границе сектора Газа

Совбез ООН соберется на совещание в связи со столкновениям на границе Израиля и сектора Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 14 палестинцев. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, совещание состоится в пятницу, 30 марта (по восточному времени США), по просьбе Кувейта.

Ранее The Times of Israel со ссылкой на группировку ХАМАС сообщил о том, что в результате столкновений также пострадали более тысячи человек. ​У большинства травмы от резиновых пуль или отравление слезоточивым газом.

28 марта армия Израиля сообщила о планах разместить на границе сектора Газа более 1 тыс. снайперов на время палестинской акции протеста «Марш возвращения».

«Марш возвращения» — акция в защиту прав палестинцев на земли, которые сейчас считаются израильскими. Ее участники заявляли о намерении разбить вдоль границы пять палаточных городков и собрать тысячи участников.