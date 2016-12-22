В столкновениях на границе сектора Газа погибли 12 палестинцев

При столкновениях на границе Израиля и сектора Газа убиты 12 палестинцев, ранения получили более 1,1 тыс. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Газы сообщает The Times of Israel.

По информации ведомства, 11 человек убиты в столкновениях, еще один — позже, при невыясненных обстоятельствах. У большинства травмы от резиновых пуль или отравление слезоточивым газом.

Ранее 30 марта Reuters сообщил о гибели на границе палестинского фермера. По данным Минздрава сектора Газа, мужчина был убит при обстреле из танка, когда он собирал урожай.

28 марта израильская армия сообщила, что разместит на границе сектора Газа тысячу снайперов на время палестинской акции протеста «Марш возвращения».

«Марш возвращения» — акция в защиту прав палестинцев на земли, которые сейчас считаются израильскими. Ее участники сообщали о намерении разбить вдоль границы пять палаточных городков и собрать тысячи участников.