Посол России назвал дату возвращения российских дипломатов из США

Все высылаемые из США российские дипломаты вернутся в Москву 31 марта. Об этом сообщил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов журналистам, передает ТАСС.

«31 марта все дипломаты, которые объявлены персонами нон грата, вместе со своими семьями вылетают домой», — отметил он.

По словам Антонова, Москва предоставила своим дипломатам два самолета. Один залетит «на два-три часа» в Нью-Йорк и заберет оттуда 14 семей. Всего вместе с членами семей США покидает 171 человек. В пятницу, 30 марта, началась погрузка их вещей в самолет.

Глава дипмиссии рассказал также, что в последние дни «резко активизировались» спецслужбы США в отношении покидающих страну российских дипломатов. «Пытаются установить неформальные, это очень деликатно сказано, отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну», — заявил Антонов. Ранее о «лихорадочных попытках» США вступить в контакт с дипломатами сообщал российский МИД.

США заявили о высылке 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства России при ООН) 26 марта. Свое решение Вашингтон связал с «делом Скрипаля». В ответ Москва заявила об ответной высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге.