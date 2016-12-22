МИД узнал о «лихорадочных попытках» США вступить в контакт с дипломатами

После объявления о высылке сотрудников российской дипмиссии в США американские спецслужбы усилили провокации против дипломатов. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве сообщили, что «американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними [сотрудниками дипмиссии] в контакт».

«Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» — и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе», — добавили в МИДе.

В заявлении подчеркивается, что дипломатов «буквально атакуют» такими предложениями.

МИД полагает, что США «явно решили разыграть комбинацию», поставив дипломатов в непростое положение. «Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий», — заявили в ведомстве.

США 26 марта объявили о высылке 60 российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». В этот же день на аналогичный шаг пошли еще более 20 государств. МИД 29 марта заявил, что из России будут высланы 60 дипработников США — 58 сотрудников посольства в Москве и два работника генерального консульства в Екатеринбурге. 30 марта Москва также начала принимать зеркальные меры против других стран, объявивших о высылке российских дипломатов.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен неизвестным веществом 4 марта. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия. Великобритания обвинила в случившемся Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств.