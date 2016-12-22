Песков назвал дискриминационным прекращение вещания RT в Вашингтоне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дискриминационным и ничем не обоснованным решение о прекращении вещания телеканала RT в Вашингтоне. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Юристы сейчас рассматривают [ситуацию] в деталях, но пока это выглядит, на первый взгляд, как ничем не обоснованное решение, потому что даже статус иноагента не может сам по себе являться основанием для исключения такого или иного СМИ из кабеля [кабельного телевещания]», — сказал Песков. По его словам, прекращение вещания RT в американской столице свидетельствует о «дискриминационной политике в отношении СМИ в США, что противоречит закону Соединенных Штатов».

Песков добавил, что недавно разговаривал по телефону с главным редактором RT Маргаритой Симоньян о ситуации с телеканалом. Ранее она заявила, что RT «выкинули из сети вещания» в Вашингтоне.

О том, что RT и еще ряд иностранных телеканалов стали недоступными для жителей Вашингтона, накануне сообщало агентство Bloomberg. Это произошло из-за того, что распространители сигналов этих телеканалов, WNVT и WNVC, прекратили свое вещание.

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина рассказала агентству, что телеканал продолжит работу с дистрибьюторами как в столице США, так и за ее пределами, однако статус иностранного агента осложняет это взаимодействие.

Минюст США осенью 2017 года потребовал от обслуживающей телеканал RT America компании зарегистрироваться в качестве иноагента. В ноябре Симоньян заявила, что RT America выполнил требование американского Минюста.