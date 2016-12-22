Симоньян ответила словами «нас выкинули» на ситуацию с RT в Вашингтоне

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию с прекращением вещания телеканала в Вашингтоне.
«Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах», — заявила она.
Вечером 29 марта стало известно о том, что телеканал RT и еще несколько каналов станут недоступными для жителей Вашингтона. Причиной этому послужило прекращение вещания распространителей сигналов этих телеканалов. Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила, что RT продолжит работу с дистрибьюторами как в Вашингтоне, так и за его пределами.
Осенью 2017 года Министерство юстиции США потребовало от обслуживающий телеканал RT America компании зарегистрироваться в качестве иностранного агента. 13 ноября Маргарита Симоньян сообщила, что RT America зарегистрировался иноагентом.